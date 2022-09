Uomini e Donne, Roberta Di Padua commenta il suo rapporto con Davide Donadei: “Esiste il gossip ed esiste lo sciacallaggio”

Dopo aver concluso la sua relazione con Chiara Rabbi, Davide Donadei si è dovuto destreggiare tra alcuni follower che non l’hanno perdonato per aver chiuso questa storia d’amore. Come se non bastasse, l’ex tronista è finito al centro di una polemica a seguito di una paparazzata con Roberta Di Padua, ex dama del trono over.

Flirt in corso?

I due sono stati beccati a cena insieme e, sebbene l’incontro sia avvenuto dopo la fine della relazione di Davide, a Roberta non viene perdonato questo affronto. L’ex tronista si è già discolpato sui social tentando di mettere una pezza, questa volta è il turno dell’ex dama. La donna ha deciso di sfogarsi su Instagram con la speranza di chiudere questo argomento:

“Di cose ne sono state dette, alcune giuste altre molto errate. Mi direte che è colpa del gossip, non è così! Esiste il gossip ed esisto lo sciacallaggio. Questa non è cronaca rosa ma serve solo a generare cattiveria” ha commentato Roberta.

L’ex dama, la quale manca dal piccolo schermo ormai da diversi mesi, ha messo in chiaro che nonostante sia un personaggio pubblico, è prima di tutto una “persona normale, padrona delle proprie scelte e della propria vita”.

“La verità, come sempre, verrà fuori ma da me! Il tempo darà le risposte” ha detto Roberta, ricordando di non essere minimamente interessata al giudizio degli altri o l’appoggio del pubblico. Nel suo sfogo non ha mai menzionato Davide Donadei, ma è chiaro che il soggetto del suo sfogo sia lui.