Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: “L’ho aspettato per un anno”

Domenica 18 febbraio, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, noti per la loro partecipazione a Uomini e Donne, sono stati intervistati da Silvia Toffanin durante il programma Verissimo. Durante l’intervista, hanno condiviso i dettagli della loro relazione, caratterizzata da alti e bassi.

Certi amori fanno giri immensi

I due ex protagonisti del trono over del noto dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, hanno recentemente abbandonato il programma e hanno festeggiato il loro primo San Valentino insieme. Durante un’intervista condotta da Silvia Toffanin, la conduttrice ha chiesto loro come stanno affrontando questa nuova fase della loro relazione.

“L’ho aspettato per un anno – ha esordito Roberta Di Padua – sono felice, ce l’ho fatta, lo posso dire? Sono stata lì ferma, chiaro, ho provato ad andare avanti, ma il pensiero c’era sempre e quando è tornato ho pensato che c’era una speranza”.

Anche Alessandro ha dichiarato di essere finalmente “felice, sereno e completo. Ora sono tutto suo”. Ha ammesso di essere stato sempre attratto da Roberta: “Adesso sto proprio bene. Sono rientrato a Uomini e Donne e il mio primo ballo è stata lei, è stata la mia calamita, dopo vari giri, Roberta è stata il mio chiodo fisso. Poi ha abbandonato il programma, ma quando è tornata mi sono giocato tutte le carte e alla fine ce l’abbiamo fatta”.

La rivalità con Ida Platano

La conduttrice ha presentato un lungo video che ha ripercorso il percorso di Alessandro e Roberta, mostrando i momenti salienti della loro relazione negli ultimi due anni. Dal loro inizio fino ai momenti più recenti, inclusi il corteggiamento di Cristina Tenuta e la decisione di Roberta di lasciare il programma. Nel video è stata inclusa anche la presenza di Ida Platano, ex compagna di Alessandro, con cui ha lasciato il programma più di un anno fa. Durante l’intervista, Roberta ha ricordato un abbraccio con Ida Platano, sua storica rivale, vissuto in una delle puntate:

“Ci siamo sempre date contro, ma quell’abbraccio è arrivato in un mio momento di debolezza, però poi lei è venuta qui e diceva che un caffè non lo prenderebbe mai con me… Io sì, certo, lo prenderei”.

Il futuro della coppia

L’ex dama ha riflettuto sulle prime occasioni in cui si sono incontrati, confessando di essere rimasta immediatamente colpita non solo dal suo aspetto, ma anche dal suo modo di comportarsi e di corteggiare. Alessandro, a sua volta, ha rivelato di ricordare ogni dettaglio di quel famoso primo incontro, “ho impresso tutto dalla prima volta che l’ho vista”. Nonostante ciò, Alessandro aveva inizialmente scelto Ida e aveva avviato una relazione con lei: in quel periodo, ha ammesso Roberta, non ha mai smesso di pensare a lui e di seguirlo sui social, poiché voleva assicurarsi che fosse felice, anche se non si sono mai contattati o cercati, rispettando il loro rapporto. Alessandro ha poi ammesso di volere un figlio in futuro.