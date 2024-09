Uomini e Donne: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza tornano in studio

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne e sono già iniziate a trapelare le prime anticipazioni. È stata già registrata la prima puntata del programma e, secondo quanto rivelato da alcune talpe presenti in studio, saranno presenti anche Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.

DI NUOVO IN STUDIO – Sono trascorsi sette mesi da quando Roberta e Alessandro hanno deciso di uscire insieme dallo studio di UeD, dando un’opportunità al loro amore. Nonostante i tanti rumors che vedevano al capolinea la loro love-story, i due ex volti del Trono Over sono più innamorati che mai e a confermarlo sono le recenti anticipazioni sul programma.

Da quanto emerso nei giorni scorsi, Roberta e Alessandro torneranno nello studio di Uomini e Donne, questa volta nel ruolo di ospiti. La Di Padua si è detta totalmente felice e soddisfatta, rivelando che suo figlio ha finalmente conosciuto l’ex Cavaliere. La donna, infatti, ha ammesso che il suo compagno è attento ai suoi bisogni e a quelli del figlio.

Nel parlare della loro relazione e di come il tutto stia procedendo a gonfie vele, non avrebbero nascosto il loro desiderio di avere un figlio insieme. Una notizia che avrebbe spiazzato i presenti in studio, dato che in molti non hanno mai creduto a questa coppia e a dei progetti futuri così seri.G

Già nelle scorse settimane si è vociferato di una presunta gravidanza dell’ex Dama. Alcune segnalazioni, infatti, avrebbe fatto pensare che i due ex protagonisti di UeD fossero in attesa della cicogna. Nonostante i due non abbiano mai commentato queste voci di corridoio, in molti hanno visto come improbabile il presunto bebè in arrivo.