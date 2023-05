Uomini e Donne: Roberta Di Padua e Andrea Foriglio a cena insieme?

Nelle ultime ore a incuriosire il popolo del web sono stati i movimenti social di due volti noti di Uomini e Donne. Si tratta di Roberta Di Padua, una delle protagoniste del Trono Over, e di Andrea Foriglio, ex corteggiatore di quest’ultima edizione del dating-show.

A CENA INSIEME? – Si è concluso anche il trono di Nicole Santinelli, che ha visto la ragazza scegliere di uscire dal programma al fianco di Carlo Alberto Mancini. Una scelta, quella dell’ex tronista, che ha spiazzato il pubblico da casa che ha sempre ipotizzato che la scelta ricadesse su Andrea, l’altro corteggiatore.

Durante il suo percorso, Foriglio ha attirato l’attenzione anche del parterre del Trono Over. La Di Padua, infatti, non ha mai fatto mistero di provare un certo interesse per l’ex corteggiatore. Il ragazzo, però, non ha mai ceduto alle avances della Dama, concentrandosi unicamente su Nicole.

Riguardo a quanto accaduto nel programma, Roberta ne ha parlato anche a magazine del dating-show. Riguardo ad Andrea, infatti, la Dama ha ammesso: “Ad oggi non lo cercherei sicuramente perché la possibilità di uscire insieme gliel’ho data, e lui non l’ha colta. Se dovesse cercarmi però una chance gliela potrei dare”.

Da quanto recentemente emerso sui social, sembrerebbe che Andrea e Roberta siano usciti insieme. A far pensare ciò sono stati alcuni scatti condivisi dalla donna nelle IG Stories, in cui vengono mostrati dei calici di vino e del buon cibo. A far ipotizzare che a questa cena ci fosse anche l’ex corteggiatore è stata la frase della Dama: “Nella vita mai dire mai”.