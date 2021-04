Uomini e Donne: Roberta Di Padua e Riccardo Gualtieri accusati di essersi messi d’accordo

Riccardo e Roberta sono usciti da poco dalla trasmissione Uomini e Donne e stanno vivendo al meglio la loro storia d’amore. I due stanno anche soffrendo la distanza ma sono comunque felici di stare insieme e si sono professati innamorati.

LE ACCUSE DI EX PARTECIPANTI A UOMINI E DONNE – Alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne hanno attaccato Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri insinuando che si siano messi d’accordo già prima che Riccardo tornasse in trasmissione. Sostengono che per lui non aveva molto senso frequentare Roberta in trasmissione dato che già l’aveva conosciuto l’anno precedente quando conosceva anche Ida.

“Sono una montatura, io non l’ho seguito ma per sentito dire lui é arrivato lì e già la conosceva e poi escono insieme…” ha dichiarato Simone Bolognesi, conosciuto anche come uno dei primi fidanzati di Belen Rodriguez. Lui ha abbandonato il programma di Maria De Filippi per una decisione personale dichiarando infine: “Io non vedo nulla di genuino per quello che ho sentito”.

Altri due ex partecipanti hanno condiviso le idee di Simone sostenendo: “Io non vedo nulla di genuino per quello che ho sentito”. Stiamo parlando di Moreno Napoli e Massimo Avolio. L’obiettivo della coppia, per loro, sarebbe quello di tornare davanti alle telecamere.

Inoltre i due avrebbero solo voglia di partecipare ad un’altra trasmissione, cioè Temptation Island. Un reality estivo diretto da Maria De Filippi. Tra l’altro Riccardo aveva già partecipato al reality con Ida Platano, la sua ex fidanzata. Nel frattempo i due innamorati non rispondono alle critiche e vivono la loro storia d’amore.