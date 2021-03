Uomini e Donne: Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sempre più innamorati

Riccardo e Roberta sono sempre più vicini e innamorati dopo l’uscita da Uomini e Donne. Proprio ieri hanno festeggiato un mese insieme dall’uscita del programma più chiacchierato d’Italia. Pare che i due attualmente abbiano trovato il loro perfetto equilibrio.

LA CONOSCENZA AVVENUTA A UOMINI E DONNE – Riccardo e Roberta si sono finalmente ritrovati dopo essersi cercati a lungo. I due si erano già frequentati l’anno scorso, sempre a Uomini e Donne. All’epoca però Riccardo non era molto coinvolto in quanto era già impegnato con Ida Platano, con la quale ha concluso da poco una storia.

Adesso Roberta si sta rivelando proprio quella giusta per lui. Sono riusciti a costruire un rapporto importante. Inizialmente le incomprensioni non sono mancate, ma adesso le cose sembrano andare per il meglio. In un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo, Roberta ha spiegato come procede la loro relazione.

LA CONOSCENZA DI RICCARDO COL FIGLIO DI ROBERTA DI PADUA – Roberta ha inizialmente spiegato che le cose non sono state facili poiché Riccardo era ancora molto scosso dalla fine della sua relazione precedente. Ha poi capito che attualmente è solo innamorato e preso da lei.

Per questo motivo ha annunciato che nei loro progetti non c’è ancora una convivenza poiché si stanno vivendo giorno per giorno, ma ha già fatto conoscere a Riccardo suo figlio Pasquale tramite una videochiamata. Insomma un gesto davvero importante che sancisce un legame forte.