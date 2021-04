Uomini e Donne: Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme

Nelle ultime settimane erano circolate diverse voci per quanto riguarda il rapporto che vede coinvolti Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Alcuni avevano ipotizzano che si fossero anche lasciati, ma in realtà hanno specificato che non è così.

Alcuni avevano pensato che Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri non stessero più insieme perché da tempo nessuno dei due pubblicava più foto o video che li ritraevano insieme. Inoltre non si citavano nelle stories o nei post reciprocamente.

Addirittura c’è chi aveva pensato che i due non stessero più insieme e che c’entrasse il ritorno di Ida a Uomini e Donne. In realtà pare che non ci sia stata nessuna connessione tra il ritorno di Ida e il rapporto tra Riccardo e Roberta.

RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA: STANNO ANCORA INSIEME – Roberta e Riccardo stanno ancora insieme e più felici che mai. Sono stati proprio loro, tramite alcune storie su Instagram a dichiarare che le voci che sono circolate in questi giorni su una loro presunta relazione non erano per nulla veritiere.

Inoltre alcuni avevano dichiarato che Roberta fosse incinta. A quanto pare però non è così e la donna non ha potuto fare a meno di dire la sua. Su Instagram infatti ha scritto: Precisiamo una cosa”, ho il ciclo!”.