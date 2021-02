Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: tra i due non è ancora finita?

Roberta Di Padua si prepara a dare una seconda possibilità a Riccardo Guarnieri, secondo le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne. I due, dopo essersi detti addio a causa delle incomprensioni caratteriali, potrebbero di nuovo riprendere a frequentarsi, ovviamente senza dare l’esclusiva a nessuno.

DOPO IDA PLATANO – Dopo un tira e molla con Ida Platano, Riccardo Guarnieri è tornato in studio per ricominciare una nuova vita e mettersi nuovamente in gioco. Una vecchia fiamma è tornata a girargli intorno, ovvero Roberta Di Padua. I due, infatti, prima che Riccardo iniziasse una storia d’amore con Ida, si frequentavano all’interno del dating show ma la relazione non decollò.

Attualmente, Riccardo Guarnieri frequenta (oltre alla Di Padua) anche altre donne come Antonella ed Elisabetta. A quanto pare, in puntata Guarnieri ammetterà di aver pensato molto a Roberta Di Padua, nonostante le uscite piacevoli con le altre due donne. Roberta, la quale sta frequentando altri uomini, ammetterà la stessa cosa.

ROBERTA E RICCARDO CI RIPROVANO? – La frequentazione era terminata a causa di alcune incomprensioni: la dama lamentava una mancanza di attenzioni nei suoi confronti, non si sentiva desiderata ma non sotto la sfera intima. D’altro canto, il cavaliere dichiarerà di non sentirsi importante per lei.

Tuttavia, entrambi ammetteranno di aver pensato molto all’altro, soprattutto Riccardo Guarnieri, il quale svelerà di aver passato San Valentino pensando proprio a Roberta Di Padua. Cosa accadrà ora tra i due? Riusciranno a risolvere le incomprensioni e uscire insieme dal programma?