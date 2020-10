Uomini e Donne, Roberta Di Padua in compagnia di un uomo misterioso: per i social si tratta di Michele

Roberta Di Padua è una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne. La dama del parterre femminile si definisce una femme fatale, anche se in realtà tende molto a soffrire a causa degli uomini con cui si frequenta. Attualmente la donna sta frequentando Michele, il quale però sta uscendo anche con Carlotta. Come finirà questo triangolo?

ROBERTA DI PADUA BECCATA IN ATTEGGIAMENTI INTIMI CON UN UOMO – Roberta Di Padua è stata sorpresa in atteggiamenti molto intimi con un uomo misterioso. L’Instagram stories presente sui social riprende la donna assieme ad un uomo senza volto, ma il web non si è lasciato ingannare.

Secondo gli utenti sui social, l’uomo in questione è Michele, cavaliere del parterre maschile. A quanto pare, tra lui e Roberta Di Padua le cose vanno alla grande, lasceranno presto il programma? Alcuni hanno notato il braccio presente nella stories che è praticamente uguale a quello di Michele, con annesso anche l’orologio che portava in puntata.

Tuttavia, Roberta Di Padua non sta attraversando un periodo facile poiché sui social appare molto malinconica. Dando uno sguardo agli ultimi post che la donna ha pubblicato sui social, però, sembra che la sua vita sentimentale non stia procedendo esattamente al meglio.

Di recente, infatti, ha pubblicato una Instagram Stories riferita a Valentina Autiero, altra partecipante di Uomini e Donne, in cui ha detto: “Menomale che ho te”. Questo messaggio ha lasciato intendere che Roberta non sia totalmente serena. Se ne parlerà in puntata? Per vedere le foto cliccate qui.