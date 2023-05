Uomini e Donne, Roberta Di Padua interviene sulla storia di Nicole e Carlo: “Era solo questione di tempo”

Gli ultimi troni di questa stagione di Uomini e Donne stanno facendo parecchio discutere. Stiamo parlando di Nicole Santinelli e Luca Daffré, i quali pare abbiano chiuso in pochissimo tempo le loro relazioni con i rispettivi partner scelti nel dating show di Maria De Filippi. Roberta Di Padua, dama del parterre femminile, è tornata a parlare della sua nemica all’interno del programma, ecco cosa ha detto.

La fine della storia tra Nicole e Carlo Alberto non convince

Nella giornata del 27 maggio, Carlo Alberto Mancini ha annunciato in una diretta la fine della sua relazione con Nicole Santinelli. Pare che sia stata proprio l’ex tronista a lasciare lui a causa della lontananza e incompatibilità: “La nostra storia è finita, ma io non ho problemi a farmi vedere così, anche se mi scappa una lacrima non fa niente”.

Tra scalpore e accuse, qualcuno non è convinto soprattutto dell’operato di Nicole. “Vi sto leggendo, vi amo!” ha tuonato Roberta Di Padua subito dopo aver saputo della notizia. La dama, infatti, ha sempre battibeccato in studio con l’ex tronista accusandola di mentire continuamente e di aver scelto Carlo per contrastare le voci sospettose su un suo presunto accordo con Andrea.

Roberta è tornata sull’argomento in modo più dettagliato: “Era solo questione di tempo, io nella vita non ho mai fretta. La cosa che mi fa più sorridere è che tutto questo arriva dopo un’ospitata tv, una copertina, dopo delle dichiarazioni che sono uscite circa 10 giorni fa e un piccolo gossip. Ho preso talmente tanti pali, tanti no che quando c’è qualcosa che non va, le persone le riconosco subito, io le fiuto da lontano”. Successivamente, Roberta ha fatto un’altra previsione su Nicole e questa volta Andrea: “Non è finita qui, se il mio sesto senso non sbaglia, ne vedremo delle belle”.

Nel frattempo, Deianira Marzano ha lanciato un altro importante gossip: “Fonti dicono che pare che Nicole e Andrea si siano non solo sentiti ma anche visti. Perché lei non dice le cose come stanno se così fosse? povero Carletto e povero Andrea, visto che pare che ci sia un terzo interesse”. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.