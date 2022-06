Uomini e Donne, Roberta Di Padua manda delle frecciatine social a Riccardo Guarnieri: “Voto di castità”

L'ex dama del trono over non risparmia le critiche

Roberta Di Padua, ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ed ex dama del trono over, ha risposto ad alcune domande sui social sull’amore. La donna ne ha così approfittato per mandare una frecciatina al suo ex fidanzato, il quale è tornato da pochi mesi in trasmissione.

Le dichiarazioni di Roberta

Gli utenti le hanno chiesto se dopo Riccardo avesse avuto qualche altra relazione. La donna ha dichiarato di aver provato a conoscere qualcun altro ma si ritiene molto esigente: “La porta del cuore è sempre aperta, ho provato ma non riesco, dopo un po’ mi annoio terribilmente. Forse faccio troppa selezione ma non voglio accontentarmi”.

E dal punto di vista sessuale ci sono novità interessanti? La Di Padua non ha dubbi ed è proprio qui che manda una frecciatina al suo ex fidanzato: “Non lo ero in coppia, figurati da single… Ho fatto il voto di castità per scelta altrui“.

Infatti, a detta anche di Ida Platano pare che Riccardo non sia molto focoso. Cosa avrà voluto dire l’ex dama?

Per concludere, la donna ha ammesso di provare un po’ di nostalgia per il programma: “Fuori è anche peggio, almeno dentro al programma avevo un confronto, qui zero risposte solo grandi silenzi. Non è il mio momento ma sono certa che la ruota girerà”.