Uomini e Donne, Roberta Di Padua replica alle accuse: “Sono dal mio avvocato”

L'ex dama del dating show ha deciso di procedere per vie legali contro alcune ex colleghe

Roberta Di Padua, in queste ore, sta facendo parecchio discutere e ha infiammato il gossip. Tutto è partito da una diretta a quattro su Instagram di Veronica Ursida, Anna Tedesco, Aurora Tropea e Maria Tona. Le donne hanno trascorso molto tempo a parlare della Di Padua.

LA DIRETTA SU INSTAGRAM – Durante la diretta sono volate parole pesanti e accuse molto gravi nei confronti della ex dama del dating show. “Aurora raccontaci cosa è successo, perché Roberta Di Padua ha alzato le mani contro di te?” è intervenuto un utente durante la diretta. A quel punto, Aurora ha raccontato un episodio molto grave che sarebbe avvenuto dopo una registrazione.

“Sono uscita per riconsegnare mi sembra un orecchino a Claudio della redazione. Sono andata verso la redazione, non ho fatto caso che Roberta stesse seduta lì in mezzo a loro, perché di solito a noi ci fanno stare tutte dentro al camerino. Lei stava lì a chiacchierare con le ragazze. Non ho fatto in tempo ad avvicinarmi a loro che si è alzata in piedi e ha inveito contro di me sbraitando. La tenevano in tre, cercava di acchiapparmi e io le dicevo che non stava bene. Io piano piano sono entrata nel camerino, ho indietreggiato e non ho accettato la provocazione. Lei ha detto che non mi voleva menare, ma se io fossi stata un’altra persona saremmo arrivate alle mani no?” ha detto Aurora.

“A me mi è stato detto da Roberta che mi avrebbe trascinato per tutta Mediaset con i capelli quindi figuriamoci. Cioè parliamone. Ti ricordi quella volta che ci ha quasi messo sotto con la macchina? E’ passata sgommando vicino a noi con uno sguardo… Questa violenza non si deve far vedere e non ci deve stare. Stop. Alle tre di pomeriggio è diseducativo. Ci sono diverse persone davanti la tv. Se è una trasmissione dove si cerca l’amore si dovrebbe far vedere questo e basta” ha aggiunto Veronica.

Anna Tedesco, inoltre, ha dichiarato di essere sconcertata poiché quando c’era lei in trasmissione queste cose non accadevano. Maria Tona allora ha aggiunto che probabilmente l’influenza di Valentina Autiero non ha aiutato. Successivamente, le donne hanno dichiarato di credere nelle parole di Riccardo e pensano che la donna puntasse principalmente a Temptation Island.

LA REPLICA DI ROBERTA DI PADUA – L’ex dama, dopo la diretta Instagra, ha pubblicato delle stories spiegando di essere con il suo avvocato. “Allora, come va? Sono a casa del mio avvocato, la dottoressa Laura Borraccio, eccola qua. Stiamo buttando giù qualche querela. Così magari qualcuno si da una calmata. E niente, quindi la diffamazione a mezzo stampa è punita dalla legge, quindi attente. E attenti. Quanta tristezza. E’ possibile che quando si fanno le dirette non si riescano a trovare altri argomenti? Se non sempre gli stessi, falsati? La noia. Vabbè visto che in questi giorni non ci stanno a fa manca niente, io ho sonno” ha detto. Da che parte state?