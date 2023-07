Uomini e Donne, Roberta Di Padua risponde a Nicole Santinelli: “Bisogna riconoscere che io…”

Roberta Di Padua, ex corteggiatrice del trono over di Uomini e donne, ha recentemente pubblicato sui propri canali social delle stories che sono sembrate rivolte a Nicole Santinelli.

La Dama non ha mai nascosto di covare dei dubbi sulla Santinelli e sulla sua relazione con il corteggiatore Carlo Alberto Mancini. I due, infatti, si sono lasciati proprio ad una settimana di distanza dall’intervista di coppia a Verissimo.

“Per me non è stata una novità. Era solo una questione di tempo perché io sono una che nella vita non va mai di fretta. Aspetto, tanto so che nella vita tutto torna. La cosa che mi fa più sorridere è che tutto questo arriva dopo un’ospitata in tv, una copertina, dopo delle dichiarazioni che sono uscite circa 10 giorni fa e un piccolo gossip. Se il mio sesto senso non sbaglia, ne vedremo delle belle” ha detto Roberta.

Il motivo per cui si sono lasciati? Nicole ne ha parlato dopo circa due mesi dalla fine della relazione in una recente intervista al settimanale Mio. “Ho scoperto delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti l’ho visto sui social che piangeva. Questo mi ha delusa, mi aspettavo un’altra persona” ha raccontato.

Anche a questo proposito non manca il commento di Roberta: “Sto seguendo tutto, sto vedendo tutto e niente. Io quando faccio le mie descrizioni mi puntate il dito, però bisogna riconoscere che io non mi sbaglio mai“.