Uomini e Donne, Roberta Di Padua sul tronista Davide Donadei: “C’è attrazione reciproca ma…”

Roberta Di Padua è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne, anche se quest’anno il format è stato rivoluzionato coinvolgendo il trono classico. La donna è stata al centro dello studio assieme a Carlotta Savorelli poiché sono uscite con lo stesso uomo, Nicola Mizzitelli e attualmente è nato un feeling con la new entry Michele Dentice.

ROBERTA PARLA DEL TRONISTA DAVIDE – Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha parlato del nuovo format e inevitabilmente del feeling che si è creato con il tronista Davide Donadei, molto apprezzato dal pubblico a casa. La donna ha ammesso di avere attrazione ma parlare di una futura storia d’amore è decisamente presto. “Da casa avevo sempre seguito i giovani quindi è bello ritrovarsi in studio con loro, soprattutto perché assistiamo a dinamiche molto diverse rispetto a quelle che viviamo noi adulti. Più andiamo avanti, più mi rendo conto della distanza che c’è tra le ragazze e noi donne” ha esordito Roberta Di Padua.

“Sono lusingata dalle sue attenzioni. Non mi metterei mai in competizione con una ragazza di vent’anni né dal punto di vista fisico né sotto il profilo del futuro che uno ha da offrire. Avendo un figlio, un lavoro stabile, sono più limitata e strutturata rispetto a una ragazza ancora acerba. Inutile negare però, che Davide mi piaccia: lo trovo un bellissimo ragazzo, molto maturo per la sua età. C’è attrazione reciproca, ma da qui a dire che potremmo avere una storia ce n’è di strada. Non chiudo nessuna porta, perché nella vita le cose sono abituata a viverle. Credo però sia più giusto che lui segua un percorso canonico” ha spiegato la dama.

“Io vedo Davide molto più uomo di certi quarantenni: questo perché la persona fa il carattere e l’esperienza, non l’età. Poi, ci sono trentenni seduti negli Over, come Moreno con cui la differenza la percepisco a pelle” ha svelato Roberta Di Padua, dichiarando di non sentire la differenza di età con il tronista Davide. Insomma, la dama non esclude un coinvolgimento sentimentale con il ragazzo.

LE PAURE DI ROBERTA DI PADUA – Nonostante sia molto sicura di sé, anche la dama ha dei timori e ha paura di essere presa in giro da eventuali futuri compagni. “Ho timore di ricevere solo un apprezzamento fisico. Quello che mi è rimasto dalle delusioni accumulate in questi anni è anche questo. Riccardo mi disse che stava con me solo per attrazione. Con Michele voglio andarci con i piedi di piombo. Riccardo non voleva scavare nella mia essenza, perché la sua testa era ancora proiettata su altro. In questi due anni, in generale, non ho avuto belle esperienze” ha ammesso la donna.