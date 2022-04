Uomini e Donne, Roberta Giusti commenta il trono di Luca Salatino: “Andata bene così per tutti”

Roberta Giusti, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata a parlare di Luca Salatino, suo corteggiatore. La ragazza romana giorni fa aveva espresso la sua opinione in merito al percorso da tronista della sua non scelta. In queste ore, è tornata a parlare di lui e della sua nuova corteggiatrice.

Il parere di Roberta su Lilli e Soraia

L’ex tronista ha affermato di non seguire sempre il programma a causa dei vari impegni lavorativi, ma quelle poche volte ha notato una certa affinità con le sue corteggiatrici Lilli e Soraia. “Vedo molta complicità con Lilli e sguardi intensi tra di loro anche se delle volte lui mi sembra un tantino frenato. Soraia la vedo molto presa e secondo me sta riuscendo ad accogliere in maniera quasi protettiva alcune cose che Luca ha raccontato del suo passato, e credo che questo per lui sia importante. Ovviamente parere da esterna, non saprei dire ancora chi sarà la scelta” ha sottolineato la Giusti.

Sulla nuova corteggiatrice

A distanza di qualche giorno, Roberta ha risposto ad altre domande sul percorso di Luca, come ad esempio: “Robi chi sceglie Luca secondo te?”. La risposta dell’ex tronista non è tardata ad arrivare: “Con l’arrivo dell’ultima ragazza sono un po’ confusa. Tolto il fatto che è un volto noto nell’ambiente, se lui l’ha aspettata avendo dall’altra parte due ragazze così prese da lui e con due percorsi già belli che avviati, evidentemente c’è un forte interesse sotto da tenere in considerazione“.

Ad alcuni, il fatto che la giovane abbia sottolineato che Aurora sia “un volto noto dell’ambiente” è sembrata una sorta di frecciatina nei suoi confronti. Infatti, Aurora Colombo è stata una corteggiatrice di Alessandro Zarino. Ma non è finita qui perché qualcuno le ha fatto una domanda molto interessante: “A distanza di mesi cosa pensi della scelta di Luca di fare subito il tronista dopo il tuo ‘no’?”.

“Penso sia giusto andare avanti e cogliere le occasioni che arrivano ma, tutto il bene che gli voglio, ha solo confermato che ho fatto la scelta giusta. E quindi è andata bene così per tutti” ha risposto decisa Roberta.