Uomini e Donne, romantici video di due ex volti del Trono Over: un dettaglio non sfugge ai fan

Nonostante mancano diverse settimane dall’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, alcuni ex protagonisti continuano ad essere al centro dell’attenzione. Nei giorni scorsi, infatti, a finire nel mirino sono stati Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ex volti del Trono Over.

A far parlare non è stata la loro storia d’amore, che sembra procedere a gonfie vele, ma alcuni contenuti di coppia condivisi sui social. Nel vedere alcuni video condivisi da Roberta e Alessandro, alcuni utenti del web hanno notato un dettaglio in particolare.

IL DETTAGLIO DIETRO AI VIDEO – A dispetto delle diverse voci di corridoio che hanno parlato di una possibile crisi di coppia, Alessandro e Roberta si mostrano più complici e innamorati che mai. In questi ultimi giorni i due ex volti di Uomini e Donne sono a Terracina, dove stanno trascorrendo alcuni giorni di mare con Alex, il figlio dell’ex Dama.

Molto attivi sui social, Vicinanza e la compagna hanno condiviso con i numerosi fan un romantico video girato sulla spiaggia. Nel dettaglio, i due si mostrano sulla riva, con il mare a fare da cornice mentre si scambiano un bacio. Tutto molto romantico e dolce, se non fosse che in molti non abbiano visto della spontaneità nei due, ma un attenzione nel cercare di venire meglio in video.

Nonostante il tentativo di apparire al meglio nei video e nelle foto, è impossibile non notare la complicità e l’amore che i due trasmettano. Inoltre, sembra proprio che Alex, il figlio di Roberta, abbia ben accolto il nuovo compagno della madre.