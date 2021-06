Uomini e Donne, Rosa Perrotta al centro di una polemica sul reggiseno

Rosa Perrotta è tornata al centro del gossip, questa volta per un dettaglio che non è sfuggito ai follower. L’ex tronista, dopo aver confermato la seconda gravidanza, è tornata a far parlare di sé. Vediamo cosa è successo.

IL DETTAGLIO CHE NON PASSA INOSSERVATO – In questi giorni, l’ex tronista si è mostrata sui social assieme alla sua bella famiglia. Tuttavia, nonostante il quadretto famigliare felice, i follower non hanno potuto fare a meno di notare alcune particolarità intime. Nello specifico, la ragazza durante una passeggiata con compagno e figli si è mostrata con un vestitino senza reggiseno.

Sono tanti follower, la maggior parte donne, che l’hanno attaccata e accusata di essere volgare soprattutto perché è una madre. Inizialmente la Perrotta ha risposto in maniera provocatoria in privato, arrivando a scherzare sul fatto di non potersi permettere dei reggiseni.

Successivamente ha deciso di pubblicare delle stories per mettere a tacere ogni tipo di polemica. Nei contenuti pubblicati, che ormai non sono più visibili, l’ex tronista ha spiegato ironicamente (ma non troppo) di avere una grave “malattia”, una sorta di insofferenza nei confronti dei reggiseni. La giovane ha dichiarato di non poterli indossare più di due minuti, insomma un rapporto non proprio roseo con l’indumento.

Il suo intento era chiaramente ironico con lo scopo di mettere a tacere delle polemiche inutili su un capo di abbigliamento. Sicuramente Rosa non avrà apprezzato gli attacchi sul suo ruolo di madre. Voi da che parte state?