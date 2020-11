Uomini e Donne, Rosa Perrotta appare molto dimagrita: ”Il periodo più brutto della mia vita”

Negli ultimi tempi, l’ex tronista di Uomini e Donne e attuale web influencer Rosa Perrotta, è apparsa molto dimagrita. Questo suo cambiamento fisico ha scatenato, sul web, parecchie polemiche. Ha deciso così di rompere il silenzio e di raccontare cos’è accaduto e cosa l’ha portata a ciò.

ROSA PERROTTA RACCONTA: ”ECCO PERCHE’ SONO DIMAGRITA”- “Volevo fare due chiacchiere con voi un po’ più intime e prendo spunto da tanti messaggi che ho letto nell’ultimo post circa la mia magrezza, il mio stato fisico – ha esordito Rosa su Instagram – . Sono molto amareggiata per questa cosa perché non sono una che tende a spettacolarizzare i momenti negativi della propria vita, ma sono una che tende a condividere soprattutto solo le cose belle perché credo che i problemi, i guai e le tragedie le viviamo tutti […]”. Ha spiegato inizialmente la Perrotta.

Ha poi continuato dicendo: “Credo che i grandi dolori meritino e pretendano silenzio ed è giusto affrontarli così – ha continuato a raccontare la Perrotta – . Dico questo perché vi siete accorti che sono dimagrita”. Ha poi aggiunto: “Vengo dal periodo più brutto della mia vita, sono stata fuori qualche giorno per affrontarlo…Una delle persone più care della mia vita è stata molto male. È stato uno dei periodi più bui della mia vita in cui tutti abbiamo dovuto rimboccarci le maniche, cacciare tutta la forza per affrontare la situazione e fortunatamente oggi le cose si sono stabilizzate e la persona in questione sta bene”.

ROSA PERROTTA SI RIVOLGE ALL’HATER: ”RIFLETTETE PRIMA DI PARLARE” – Il brutto periodo per Rosa è passato e l’equilibrio della sua famiglia è tornato quello di un tempo. “Io oggi sono fortunatamente serena, ma questo ha comportato che mi allontanassi anche da Dodo e Pietro per un periodo – ha ammesso lei – . Quindi vengo da un periodo di forte stress fisico e psicologico che ha avuto ripercussioni sulla coppia, sulla stabilità di una persona, sulla famiglia… fortunatamente questo periodo è passato, oggi stiamo meglio di prima”, ha infine raccontato.

Rosa si rivolge poi alle critiche che ha spesso ricevuto, in particolare ai cosiddetti haters, dichiarando: “Leggere ‘sei magra’, ‘sei anoressica’, ‘stavi molto meglio prima’’. E ancora: Riflettete, perché noi non sappiamo un cavolo della vita degli altri. Ci vuole un po’ di delicatezza perché non sappiamo se stanno affrontando un dolore, una tragedia… bisogna dare una parola di conforto e non offendere”.