Uomini e Donne, Rosa Perrotta attaccata dagli haters, lei risponde:”Provo imbarazzo”

Rosa Perrotta, dopo la nascita del suo bambino, è ritornata ad essere attiva sui social. Questa volta a far scalpore sono state alcune foto pubblicate da lei stessa sul suo profilo privato. Alcuni utenti, considerati ‘haters’ l‘hanno attaccata con parole pesanti. Lei ha subito risposto prontamente, ma scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

ROSA PERROTTA: LA FOTO INCRIMINATA – Rosa ha pubblicato una foto nella quale si è mostrata in canottiera. Nello specifico si è trattato di una serie di storie. I fan più attenti non hanno potuto non notare che era senza reggiseno, altri invece le hanno lasciato commenti meno carini.

GLI ATTACCHI A ROSA PERROTTA – Uno degli attacchi, sul quale Rosa non è riuscita a passare su, è stato quello riferito al suo aspetto fisico. Alcuni utenti, infatti, le hanno fatto notare che in quelle foto sembrava che avesse il seno cadente. Qualcuno ha addirittura affermato che il ‘seno le arriva alla pancia’.

LA RISPOSTA DI ROSA PERROTTA – Rosa non ha potuto digerire quest’offesa e ha prontamente risposto. Ha dichiarato apertamente di provare imbarazzo per queste persone che l’hanno gratuitamente offesa. Ha poi anche parlato di ‘pena e pochezza’.

La ragazza ha poi scelto di comunicare ai suoi fan che avrebbe preferito bannare, e dunque eliminare per sempre, dal suo profilo queste persone definite ‘haters’. Ha poi affermato di voler avere sul suo profilo solo persone che realmente la seguono e non coloro che si recano sul suo profilo solo per accusarla o peggio ancora insultarla.

ROSA PERROTTA E PIETRO: FELICI INSIEME – Dopo la nascita del bambino, Rosa e Pietro sono ancora più felici. I due, conosciutisi a Uomini e Donne qualche tempo fa, hanno fatto grandi progressi e molta strada insieme e si godono la loro vita di coppia e convivenza.