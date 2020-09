Uomini e Donne: Rosa Perrotta attaccata dagli haters per un video con suo figlio

L’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta è tornata a far parlare di sé e stavolta lo ha fatto postando un video con suo figlio, il piccolo Domenico, detto Dodo.

ROSA E PIETRO TARTAGLIONE: IL PERCORSO A UOMINI E DONNE – I due si sono conosciuti nel programma Uomini e Donne, al termine del quale lei lo ha scelto.

I due ragazzi sarebbero dovuti essere anche prossimi alle nozze, ma poi a causa della gravidanza, avvenuta dopo poco, hanno deciso di rimandare.

LE ACCUSE A ROSA PERROTTA – Nelle ultime ore, Rosa, ha pubblicato un video nel quale appare con suo figlio in una sorta di marsupio portato a tracolla. Si tratta nello specifico di un video su Tik Tok e alcuni utenti non hanno apprezzato il gesto.

Secondo molti, infatti, non è stata un’ottima scelta quella di portare il piccolo Dodo in un marsupio del genere, secondo altri, invece, il bambino non starebbe comodo e non sarebbe affatto una borsa.

Altri ancora,infine, l’hanno accusata di aver strumentalizzato suo figlio. Per ora non ci sono state risposte dall’ex tronista, staremo a vedere.