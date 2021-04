Uomini e Donne: Rosa Perrotta è incinta del secondo figlio? Alcuni indizi lasciano pensare

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne e attuale web influencer, potrebbe essere incinta del secondo figlio. Negli ultimi giorni ha lasciato Milano, dove abita con suo marito Pietro, per andare alle terme di Bormio.

LE STORIE DI ROSA PERROTTA CHE FANNO PENSARE AD UNA PRESUNTA GRAVIDANZA – Rosa Perrotta ha pubblicato delle foto su Instagram che lasciano presagire una seconda gravidanza. Indossa infatti, un braccialetto anti-nausea, mentre è intenta a fare colazione, come si percepisce dalla fotografia pubblicata. Questo braccialetto fu utilizzato anche da Belen Rodriguez all’inizio della gravidanza con Antonino Spinalbese, suo attuale fidanzato.

Tutti sanno infatti, che i primi mesi di gravidanza possono essere caratterizzati da nausee fastidiose. In molti hanno pensato che Rosa possa essere nuovamente incinta. Si tratterebbe infatti del secondo figlio. Inoltre, in una storia successiva, ha pubblicato una foto nella quale appare in costume. Sembra esserci un pancino alquanto sospetto.

Si tratta di due indizi abbastanza importanti che potrebbero testimoniare una presunta seconda gravidanza di Rosa Perrotta. Per ora però, né lei, né il suo attuale marito, Pietro Tartaglione, hanno parlato dell’argomento. Forse decideranno di farlo in un secondo momento, chissà.

LA CRISI DI ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE – Molto probabilmente il bambino sta per nascere in un periodo nel quale la crisi di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è ufficialmente superata. In passato si erano allontanati per un periodo per riflettere sulla loro vita insieme. Oggi sono attualmente molto vicini e complici, sta per nascere un secondo bambino? Staremo a vedere. Intanto per vedere le foto di Rosa clicca qui.