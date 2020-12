Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: crisi superata? Avvistati insieme

In questi giorni, non si fa altro che parlare del rapporto tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex protagonisti di Uomini e Donne e ora genitori di un bambino di un anno. La coppia sembrerebbe attraversare un periodo di crisi, non confermato dai diretti interessati ma abbastanza palese per alcuni gesti e movimenti sui social. Tuttavia, pare che dopo alcuni giorni, tra i due sia tornato il sereno.

ROSA E PIETRO IN CRISI: LE SEGNALAZIONI – Sono già diverse le segnalazioni che stanno circolando sul web e che proverebbero la crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Tutto è iniziato quando alcuni follower hanno notato che sui loro rispettivi profili social apparivano sempre separati. Le ultime foto insieme risalirebbero intorno alla metà di novembre, da lì il silenzio.

Inoltre, i due hanno spesso pubblicato contenuti con il piccolo appena nato ma mai tutti insieme, almeno nell’ultimo mese. Da qui è partita la caccia ad altri dettagli che potessero in qualche modo confermare questa crisi. In effetti, in molti hanno notato alcune frasi pubblicate da entrambi su Instagram, la foto tagliata di Pietro, ma nessuna conferma da parte dei protagonisti.

Successivamente, una mezza conferma da parte dell’ex tronista, la quale ha risposto a un commento di un utente su Instagram che la vedeva molto triste a causa di un brutto periodo, ma si complimentava per il suo essere mamma. Tuttavia, le cose potrebbero essere cambiate nel giro di poche ore.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE AVVISTATI INSIEME – Un avvistamento può non significare nulla, ma i follower si sono aggrappati a quest’ultima segnalazione. Come riportato da anticipazionitv, Rosa e Pietro sono stati avvistati insieme alla stazione di Afragola, in Campania. Molto probabilmente, provenivano da Milano, dove appunto vivono insieme con il piccolo Domenico. Per i follower questa è la prova che i due siano sereni ma al momento entrambi sono chiusi nel loro silenzio.