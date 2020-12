Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Ecco gli indizi

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne in forte crisi

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono due ex protagonisti di Uomini e Donne, i quali si sono conosciuti all’interno del dating show nel 2017. La ragazza, infatti, in quel tempo ricopriva il ruolo di tronista e Pietro arrivò per corteggiarla. Tuttavia, ad oggi sembrerebbe che i due stiano vivendo un momento di forte crisi.

LA STORIA DI ROSA E PIETRO – Rosa Perrotta, dopo l’arrivo di Pietro, dimenticò tutti i suoi corteggiatori, fu amore a prima vista. I due, infatti, dal 2017 non si sono mai lasciati, anzi, adesso sono genitori di un bambino. Inoltre, la proposta di nozze in diretta all’Isola dei Famosi lasciò tutti i fan della coppia stupiti.

Tuttavia, questo matrimonio probabilmente sarà annullato poiché gli indizi di un’ipotetica crisi sono molto evidenti; anche se entrambi non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, smentite o conferme.

ARIA DI CRISI? – Come fa notare Tgcom24, l’ultima foto di coppia su Instagram pubblicata da Rosa Perrotta risale al 25 ottobre, mentre sul profilo di Pietro Tartaglione al 20 novembre. Da lì il nulla. I due appaiono sempre separati, anche quando condividono momenti insieme al figlio. Inoltre, a stuzzicare la curiosità dei fan solo le dichiarazioni criptiche di entrambi. Rosa, infatti, ha pubblicato queste parole: “Non mi è mai importato di essere la prima, la più, la sola, io ho sempre voluto essere solo dignitosamente e onestamente me stessa. Senza fingere mai nulla, senza appoggiarmi a nessuno, senza nessun ‘a tutti i costi’. Sono questa, certa di una sola cosa nella mia vita: io non deludo. Sono sempre stata così e così rimarrò sempre. Niente mi ha mai cambiato, niente mi cambierà mai”.

Pietro, invece, ha scritto: “Più conosco persone, più mi rendo conto di quanto bene i miei genitori mi abbiano educato”, bloccando inoltre la possibilità di commentare. Come se non bastasse, il ragazzo ha pubblicato uno scatto che, secondo i follower, sarebbe stato tagliato. Nella parte “eliminata” molto probabilmente c’era Rosa Perrotta, quindi la crisi secondo i fan è molto grave. Voi cosa ne pensate?