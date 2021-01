Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in ospedale: piccolo incidente per il figlio

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ne hanno fatta di strada da quel giorno in cui si sono scelti nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due adesso vivono a Milano, città capace di offrire più opportunità lavorative, e sono genitori del piccolo Domenico, detto Dodo. Proprio Dodo è stato vittima di un piccolo incidente, nulla di grave, ma sicuramente spaventoso per i genitori.

PICCOLO INCIDENTE PER DOMENICO: ROSA E PIETRO IN OSPEDALE – Durante una giornata al parco, mentre correva, il piccolo Domenico è caduto battendo violentemente la testa. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono spaventati moltissimo e hanno deciso di portarlo all’ospedale pediatrico di Milano, dopo aver notato il grosso livido sulla fronte del bimbo.

“Una cosa mostruosa” ha commentato Rosa Perrotta su Instagram per aggiornare i follower. Il piccolo Domenico, infatti, presenta un bernoccolo viola, assai vistoso, che ha fatto preoccupare la coppia. Sei ore di controlli e accertamenti e poi il ritorno a casa. Il bimbo sta bene, non presenta danni cerebrali, ma il bernoccolo rimarrà per un po’ di giorni.

“Ci è andata bene” hanno commentato Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ancora molto provati dalla vicenda. I due hanno appena superato una profonda crisi e questo piccolo incidente non ci voleva proprio.

CRISI SCONGIURATA – Rosa e Pietro hanno da poco superato una crisi che li ha allontanati per un po’. I due vivono a Milano insieme: Tartaglione come legale, Perrotta in tv e sui social network. I due hanno preferito non raccontare dettagliatamente la loro crisi, infatti, le cause sono ancora ignote. Tuttavia, adesso appaiono più forti e legati di prima. Matrimonio, quindi, in vista?