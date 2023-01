Uomini e Donne, Rosa Perrotta fa uscire il suo primo libro: “Dedicato a tutti i genitori”

Rosa Perrotta, ex tronista e ora madre di due bambini, ha pubblicato il suo primo libro che a breve uscirà ed è già disponibile in preorder su tutti gli store digitali. La sua prima opera letteraria si intitola “Fatti i figli tuoi. Il manuale della mamma felicemente imperfetta” ed è proprio dedicato al mondo della genitorialità.

L’annuncio sui social

Con un dolce video in cui compare la sua famiglia composta da Pietro Tartaglione e i suoi due figli, Domenico Ethan e Mario Achille, l’ex tronista ha pubblicizzato l’uscita del suo libro. Successivamente Rosa Perrotta ha scritto queste parole: “Ecco a voi il mio primo libro: Fatti i figli tuoi. Il manuale della mamma felicemente imperfetta. Di cosa parla? Di me (vi racconto cose che non vi ho mai detto), della maternità in tutti i suoi aspetti (anche e soprattutto quelli scomodi di cui si parla ancora troppo poco), di come cambia la vita dopo i figli. Perché CAMBIA… eccome se cambia”.

“E cambia anche se tu non sei pronta. Ma soprattutto parla dell’IMPERFEZIONE che ha guidato tutte le scelte folli della mia vita…e a cui sono molto grata. Dedicato a tutti i genitori, i miei in primis, imperfetti, proprio come me, proprio come voi. Ma che hanno fanno tutto con tantissimo AMORE, errori compresi. Perché oggi so che tanto ,in qualsiasi modo si faccia, si sbaglia comunque con i figli. Fa un po’ ridere, un po’ piangere e un po’ stupisce“ ha scritto su Instagram.

Infine, l’ex tronista ha concluso: “È un libro sincero ed onesto. Spero vi faccia sentire meno sole quando vi sentite sconfortate, giudicate, non all’altezza ,stanche e sbagliate. La perfezione lasciamola a chi spera di vincere il premio “mamma dell’anno”. A noi interessa solo amare i nostri figli, e lo stiamo già’ facendo meglio che possiamo. Va benissimo così, credetemi. Siate gentili con voi stesse mamme. Siete fortissime! Vi voglio bene”.

Il libro è già un successo su Amazon

Come ha anticipato Rosa, il libro uscirà il 31 gennaio ma è già disponibile in preorder su tutte le piattaforme digitali. Infatti, è già primo in Italia e quarto su Amazon: “Mi sta venendo un colpo, mi devo sedere per raccontarvi questa cosa. ‘Fatti i figli tuoi. Il manuale della mamma felicemente imperfetta’ è ufficialmente il quarto libro più venduto su Amazon nonché il primo libro italiano più venduto in assoluto. Non ho parole, grazie“.