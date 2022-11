Uomini e Donne, Rosa Perrotta festeggia il primo compleanno del figlio: “Fuori luogo”

A finire nuovamente al centro delle polemiche è stata Rosa Perrotta, ex amato volto di Uomini e Donne. A suscitare aspre critiche è stata l’organizzazione del primo compleanno di Mario Achille, secondogenito di Rosa e Pietro Tartaglione.

ASPRE CRITICHE PER I FESTEGGIAMENTI – Tra le coppie più amate e ancora seguite di UeD ci sono certamente Rosa e Pietro, protagonisti nella stagione 2016/2017. Sempre molto attiva sui social, la Perrotta ha voluto condividere con i fan il primo compleanno di Mario Achille. Dato il nome del piccolo, la donna ha optato il tema “Achille e Antica Grecia”.

A non piacere affatto ai suoi follower è stata l’esagerazione nell’allestire una scenografia da “film”, curata in ogni minimo dettaglio. Una scelta, quella dell’ex volto di UeD, che non ha portato affatto ai complimenti. In molti, infatti, hanno trovato esagerata la scelta dell’ex tronista, etichettandola come un altro modo per dimostrare di avere soldi.

L’influencer ha raccolto in un post alcuni degli scatti del primo compleanno del suo secondogenito. Sotto alla foto, ovviamente, non sono mancati i commenti che hanno commentato negativamente l’organizzazione della festa.

“A 18 ci sarà direttamente Brad Pitt con il calesse e i cavalli, di poco gusto!”, ha così commentato una follower della Perrotta. Un’altra utente ha definito la festa “una cafonata”.