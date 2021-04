Uomini e Donne, Rosa Perrotta incinta? Ecco tutta la verità

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono finiti ancora al centro del gossip dopo aver pubblicato sui social un video. Secondo i follower, l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe nuovamente incinta. La ragazza ha commentato queste voci, vediamo cosa è successo.

ROSA PERROTTA INCINTA? – In queste ultime ore, l’ex tronista ha pubblicato su Instagram dei video assieme a Pietro. I follower più attenti hanno notato uno strano bracciale al polso della Perrotta, uno di quelli anti-nausea. Infatti, in tanti hanno ipotizzato che i due aspettassero un altro figlio.

Tuttavia, altri follower ci hanno tenuto a specificare che quello indossato da Rosa potrebbe essere un bracciale anti-nausea usato per il mal d’auto e non necessariamente per una gravidanza. Gli screenshot sono stati pubblicati anche da Deianira Marzano.

PARLA LA PERROTTA – Tuttavia, non è come sembra. L’ex tronista napoletana non è affatto incinta, o meglio così afferma lei. Un follower le ha chiesto esplicitamente se fosse in dolce attesa e la ragazza ha deciso di rispondere per mettere fine alle voci di corridoio.

“Era di Dodo” commenta con tante faccine sorridenti Rosa su Instagram. A quanto pare, il bracciale era del primo figlio, probabilmente utilizzato per evitare la nausea. Nonostante questa risposta, tanti follower non sono convinti delle dichiarazioni della donna poiché alcuni avrebbero notato uno strano pancino. Staremo a vedere!