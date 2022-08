Uomini e Donne, Rosa Perrotta normalizza la psicoterapia: “Impariamo a curare la mente”

Rosa Perrotta ha lanciato un importante messaggio circa la salute mentale. Tanti i commenti positivi ma non tutti hanno apprezzato

Rosa Perrotta, ex protagonista di Uomini e Donne, ha voluto lanciare sui social un importante messaggio sulla salute mentale. Come in molti sapranno, questo è un tema molto caldo che ha imparato a farsi spazio soprattutto negli ultimi anni a causa del Covid-19. L’influencer, tramite una sponsorizzazione per Therapy Chat, ha voluto sensibilizzare sull’argomento.

L’importanza della salute mentale

L’influencer e mamma di due splendidi bambini ha deciso di intraprendere un percorso di psicoterapia per prendersi cura della propria salute mentale, spesso messa da parte per dare più importanza a quella fisica. La compagna di Pietro Tartaglione ha voluto quindi lanciare un messaggio fondamentale attraverso la sponsorizzazione di un’azienda che si occupa proprio di questo tema, Therapy Chat.

“Normalizziamo la terapia! Come vi avevo detto, ho iniziato da poco un percorso di psicoterapia, questo perché ho capito che per amarsi davvero si deve partire da dentro. Imparare a conoscersi veramente può essere complicato, ma con l’aiuto di realtà come @therapychat_it diventa più facile” ha detto su Instagram Rosa Perrotta.

“Per questo sono molto felice di poter collaborare con @therapychat_it tra le più importanti piattaforme di psicologia online, offre la possibilità di fare le sedute da casa o dalla tua comfort zone tramite una semplice videochiamata, in modo comodo, sicuro e accessibile a tutti. Inoltre, la prima seduta da 50 minuti è gratuita e senza impegno, perché non provare? Impariamo a curare la mente come tutte le altre parti del nostro corpo!” ha concluso.

Tantissimi i commenti positivi dei follower, felici della decisione presa dall’influencer. Tuttavia, non sono mancate le critiche di chi non ha apprezzato il modo in cui è stato affrontato questo tema, ovvero con la scusa di una sponsorizzazione.