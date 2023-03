Uomini e Donne, Rosa Perrotta parla della crisi con Pietro Tartaglione: “Il rapporto è cambiato”

Rosa Perrotta, in un'intervista per Mio, ha parlato della crisi ormai passata con Pietro Tartaglione, compagno e padre dei suoi figli

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ormai sono una coppia dal 2017, da quando entrambi parteciparono a Uomini e Donne. Da quel momento, i due non si sono mai lasciati nonostante gli alti e bassi. L’ex tronista si è raccontata a Mio e ha parlato anche della crisi, ormai superata, con il suo compagno.

Il rapporto cambiato che ha innescato la crisi

Rosa e Pietro oggi sono genitori di due bambini, Ethan Domenico e Achille Mario. Non sono ancora sposati nonostante la proposta sia arrivata all’Isola dei Famosi, ma c’è tempo. L’ex tronista ha parlato del cambiamento del rapporto con il suo compagno dovuto anche alla nascita dei figli.

“Il rapporto con Pietro è cambiato. Abbiamo avuto una crisi perché quando si sposta il baricentro anche l’equilibrio della coppia subisce uno scossone. In che modo si è manifestata la crisi? Ad esempio nella sfera intima. Dopo la nascita di un figlio il rapporto col sesso può essere messo da parte e può essere lasciato in disparte anche il proprio compagno” ha ammesso al settimanale.

“Questa situazione è stata molto più forte quando è nato il nostro primo bambino: con il secondogenito ho imparato a gestirla e anche il mio compagno ha capito che può succedere che non si abbia voglia di stare col partner e di vivere questa bolla emotiva della maternità, da cui un uomo rischia di sentirsi escluso” ha continuato Rosa Perrotta.

L’ex tronista, però, ci ha tenuto a specificare che nonostante la crisi non si è mai lasciata con Pietro, ma solo allontanati. Il loro è un grande amore, per questo hanno recuperato il rapporto in tutti i modi. Ad oggi, Rosa ha capito che è giusto ritagliarsi del tempo con Pietro per mantenere vivo il loro amore: “Oggi che il mio secondo figlio ha un anno e mezzo, esco volentieri da sola con il mio compagno. I primi mesi del primogenito, invece, non ne sentivo l’esigenza. Io suggerisco di non forzare nulla, di assecondare il naturale percorso delle cose. Se c’è amore la persona che hai accanto ti aspetta”.