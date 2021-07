Uomini e Donne, Rosa Perrotta parla della seconda gravidanza: ”Avrei preferito fosse una femmina, una vita di pene”

Ultimamente l’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, ha annunciato la seconda gravidanza in arrivo. Ha anche realizzato un party nel quale ha annunciato il sesso del nascituro e il suo futuro nome. Ha poi fatto delle confessioni in seguito, che non tutti hanno proprio condiviso.

LE PAROLE DELLA PERROTTA SULLA SECONDA GRAVIDANZA – Rosa Perrotta sta vivendo la sua seconda gravidanza, dopo il piccolo Domenico detto Dodo, avuto con Pietro Tartaglione. Il nuovo arrivato sarà un maschietto e si chiamerà Mario Achille.

Sono stati molti i fan che hanno criticato la scelta del nome, ma nonostante ciò lei e Pietro si sono trovati assolutamente d’accordo. In seguito, la donna ha fatto delle confessioni in merito alla scoperta del sesso del futuro nascituro che non tutti hanno apprezzato.

Rosa Perrotta ha rivelato di aver sperato sempre di avere una femmina. Le sarebbe piaciuto infatti, insegnarle i segreti dell’essere donna. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi confessato di aver avuto voglia di cambiare. Molti utenti del web l’hanno rincuorata, ma sono arrivate anche le tanto attese critiche.

LE CRITICHE ALLE PAROLE DI ROSA PERROTTA – Rosa Perrotta ha ammesso che con questa seconda gravidanza si fermerà. Non ha alcuna intenzione di fare un altro bambino, anche perché le sue due gravidanze si sono rivelate anche abbastanza complicate. Tra nausee, emicranie fortissime, stanchezza e pesantezza, la donna ha attraversato momenti davvero difficili.

Le sue parole però, hanno suscitato sgomento nelle persone che le hanno però suggerito di non disperare. Rosa però ha perso le staffe e ha minacciato di bloccare tutti coloro che le stavano suggerendo di fare un terzo bebè. Insomma non ha intenzione di avere altri figli, nonostante abbia avuto ben due maschietti. Per vedere la sua storia clicca qui.