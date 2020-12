Uomini e Donne: Rosa Perrotta si mostra dimagrita, l’intervento del chirurgo

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, sta facendo parlare molto di sé ultimamente. La ragazza ha ammesso ai suoi fan diverse volte che non sta vivendo un periodo facile e forse la presunta rottura con Pietro Tartaglione di cui tanto i gossip hanno discusso, ha un ruolo centrale in questa storia.

IL TRATTAMENTO DI ROSA PERROTTA: LA RAGAZZA SI MOSTRA VISIBILMENTE DIMAGRITA – La ragazza è tornata da poco attiva sui social. Ha deciso di immortalarsi con uno scatta su Instagram mentre era intenta ad andare dal chirurgo per un nuovo trattamento al viso. La ragazza, che si è mostrata visibilmente dimagrita, ha scelto di affidarsi ad un medico di fiducia per riottenere vigore e salute in viso.

IL MESSAGGIO DI ROSA PERROTTA – Nelle Instagram stories, Rosa Perrotta ha parlato del suo nuovo trattamento e ha dichiarato: “Oggi diamo una rinfrescatina al viso che si è sciupato, andiamo a riempire qualche segno un po’ più evidente. Dopo il mio dimagrimento improvviso mi occorreva una rinfrescata”.

Attualmente il web sta discutendo molto circa la faccenda, poiché molto probabilmente in tutto ciò c’entra la storia della presunta crisi con suo marito (o forse dovremmo dire ex), Pietro Tartaglione. I sospetti circa una presunta crisi sono nati da quando la coppia non posta più foto o video che li ritraggono assieme.

ROSA E PIETRO: AVVISTATI INSIEME? – Qualche ora fa, però, Pietro e Rosa sono stati avvistati insieme alla stazione di Afragola in Campania. Molto probabilmente venivano da Milano, dove la coppia vive attualmente con il piccolo Domenico. Non sappiamo come mai fossero insieme a Napoli, né per quale motivo si fossero rivisti. Forse tra i due le cose stanno andando meglio? Non ci resta che attendere per scoprirlo.