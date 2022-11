Uomini e Donne, Rosa Perrotta: svelato il motivo della sua assenza dalla televisione

Nonostante siano trascorsi degli anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, Rosa Perrotta continua ad essere amata dal pubblico del dating-show. Dopo la sua esperienza a UeD, l’ex tronista ha preso parte all’Isola dei Famosi e nei programmi di Barbara D’Urso nelle vesti di opinionista per poi allontanarsi dal piccolo schermo. A distanza di anni dalla sua assenza dalla televisione, la Perrotta ha spiegato il motivo dietro a tale decisione.

IL MOTIVO DIETRO LA SUA ASSENZA DALLA TV – Molto attiva sui social, Rosa su Instagram conta più di un milione di follower. Intervistata da Diva e Donna, la Perrotta ha spiegato il perché abbia deciso di dedicarsi unicamente ai social, allontanandosi dalla televisione:

“I programmi che finora mi hanno proposto non mi interessavano. Se ci sarà qualcosa tornerò. Anzi, qualcosa bolle in pentola. Dico solo che sarà qualcosa per le donne e per le mamme”.

Parlando della maternità, Rosa ha ammesso che da quando è diventata mamma ha iniziato a lavorare ancor di più. L’influencer, infatti, è diventata mamma dei piccoli Domenico Ethan e Mario Achille, avuti da Pietro Tartaglione. Riguardo a ciò, l’ex volto di Uomini e Donne ha affermato:

“Non pensavo che dopo due figli potessi lavorare il doppio. Ma sono proprio Ethan e Achille che mi danno nuove energie. Ho trovato la mia strada, lavoro il doppio di prima e sono felice che la gente cominci a capire – visto che ora c’è pure il sindacato delle influencer – che questo non è un gioco”.