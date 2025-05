Uomini e Donne: Rosanna si prende la scena tra nuove coppie, frecciatine e dichiarazioni sorprendenti

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Rosanna si è imposta come una delle protagoniste più discusse e seguite di questa stagione. La sua frequentazione con Giuseppe ha catalizzato l’attenzione del pubblico e, mentre Tina Cipollari insinua che tra i due ci sia un accordo segreto, le anticipazioni smentiscono ogni dubbio: Rosanna e Giuseppe lasceranno insieme il programma, ufficializzando la nascita di una nuova coppia.

Ma la dama siciliana non si limita alla sua storia personale. In una recente intervista al magazine del programma, ha voluto esprimere la propria opinione anche sul tronista Gianmarco Steri, protagonista del trono classico e ormai vicino alla scelta finale tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Rosanna si è detta colpita dalla sensibilità e dalla maturità di Gianmarco, sottolineando la sua capacità di mettersi in gioco e di accogliere le emozioni altrui. Un apprezzamento raro e sentito, che conferma il buon impatto del tronista sul pubblico.

Non sono mancate riflessioni anche su Gemma Galgani, figura storica del trono over, attualmente coinvolta in una complicata frequentazione con Arcangelo. Sebbene spesso al centro di critiche, Rosanna ha voluto spezzare una lancia a suo favore, lodandone la tenacia, l’eleganza e la forza di volontà. “Forse dovremmo tutte imparare da lei”, ha dichiarato, invitando le donne a reagire con dignità e determinazione anche quando l’amore delude.

In un mix di romanticismo, rispetto e qualche stoccata velata, Rosanna si conferma una delle voci più interessanti di questa edizione del dating show di Canale 5, pronta a vivere l’amore anche fuori dagli studi televisivi.