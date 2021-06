Uomini e Donne, Rosica su Sophie Codegoni e Corona: “Stando vicino a questi soggetti ti bruci”

Negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare sull’inaspettato scoop che ha coinvolto un volto molto noto di Uomini e Donne. Si tratta di Sophie Codegoni, tronista dell’ultima edizione del dating-show. Stando a quanto emerso da alcuni scatti e supposizioni, l’ex tronista avrebbe una relazione con Fabrizio Corona.

“Stando vicino a questi soggetti ti bruci” – Dopo alcune brevi IG Stories che hanno mostrato la Codegoni nella casa dell’ex re dei paparazzi, Dall’uscita di questi brevi video, i social si sono infiammati. In molti, infatti, non hanno potuto fare a meno di manifestare una certa preoccupazione riguardo questo legame della Codegoni.

A dare voce al popolo del web preoccupato per la strada intrapresa dalla giovane ex tronista è Alessandro Rosica. Noto su Instagram come l’investigatore social, il ragazzo ha mostrato tra le proprie IG Stories uno scambio di messaggi con una follower con cui ha mostrato la sua preoccupazione per la Codegoni.

Secondo Rosica, la ragazza sarebbe raggirata da Fabrizio attraverso varie promesse. “Ricordiamo che Corona promette tante cose, non sarebbe la prima volta, per poi non farle nulla”, ha evidenziato l’investigatore social. Stando quindi a quanto dichiarato dal ragazzo, Sophie si sarebbe messa nei guai: “Si sta solo bruciando così, stando vicino a questi soggetti ti bruci”.

Davanti a questo gossip non sono ovviamente mancate le polemiche contro l’ex volto di Uomini e Donne. Dopo la sua partecipazione al programma, non sono affatto mancati gli scoop e i rumors su di lei. Finita la sua breve storia con Matteo Ranieri, ex corteggiatore ed ex scelta, sono state tante le voci che la vedevano insieme ad un ragazzo già dalla sua avventura a UeD. Inoltre, i fan non hanno potuto fare a meno di notare anche il suo cambiamento anche estetico. La ragazza, infatti, è ricorsa alla chirurgia estetica per aumentare il seno.

Come stanno andando realmente le cose? Riguardo la sua presunta frequentazione con Fabrizio Corona, Sophie ha preferito non esprimersi. Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.