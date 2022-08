Uomini e Donne, rottura tra Davide e Chiara: tra i motivi ci sarebbe il GF Vip

È oramai ufficiale la rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, ex volti di Uomini e Donne. Nonostante gli interventi da parte dei due protagonisti del gossip, non sono mai stati rivelati i motivi dietro la fine della loro love-story.

Nelle ultime ore a fornire degli inaspettati retroscena è stato ThePipol TV. Noto portale di gossip e pagina Instagram, The Pipol ha portato alla luce alcuni dei motivi che avrebbe portato l’ex coppia di Uomini e Donne a dirsi addio.

C’ENTRA IL GF VIP? – Dopo i tanti rumors nati attorno alla rottura, nei giorni scorsi la Rabbi ha deciso di intervenire. Senza scendere nei dettagli, ha ammesso che a far finire la sua storia d’amore con Davide sarebbe un mutamento dei sentimenti.

Nelle ultime ore, però, The Pipol TV ha deciso di rivelare la sua versione. Stando a quanto riportato sulla sua pagina Instagram, sarebbero stati gli impegni lavorativi a portare i due a lasciarsi:

“Ma cosa è successo tra i due ? Noi possiamo rivelarvi che lui sognava il #gfvip e lei inseguiva nuove opportunità lavorative. La crisi post Covid si è abbattuta anche sul ristorante in Puglia di Davide per questo il reality era una valida alternativa per portare a casa soldini. Chiara, cercava anche lei nuove esperienze in tv. Sarà stata la voglia di popolarità a dividerli? O la storia nei loro cuori era finita da un pezzo? Anche perché l’amore non è sognare la fama ma è fame di famiglia…”