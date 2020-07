Uomini e Donne: rottura tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole? Svelata la verità

Pare che ci sia stata una vera e propria rottura tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole. I due si erano già fidanzati da un po’ e sembravano andare tanto d’accordo. Inoltre le persone, i loro fan, li hanno sin da subito adorati, seguiti e supportati. Eppure qualcosa sembra essere andato storto, scopriamo insieme cos’è successo.

GIULIA CAVAGLIà E FRANCESCO SOLE SI SONO LASCIATI? ALCUNI INDIZI – A testimonianza che qualcosa non stesse andando bene tra l’ex tronista e prima corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià e il web influencer Francesco Sole, è il fatto che lei ha da poco smesso di seguire il ragazzo sui social.

Inoltre pare che l’ultimo post pubblicato nel quale appaiono insieme è degli inizi di Luglio. Dopo quella data non ci sono più stati post insieme, questo vuol dire che probabilmente non hanno passato più del tempo insieme.

GIULIA CAVAGLIà E FRANCESCO SOLE SI SONO SEPARATI? ECCO SVELATA TUTTA LA VERITà – Un post scritto da Amedeo Venza aveva già precedentemente svelato il fatto che tra i due fosse definitivamente finita. Pare anche che tra i due ragazzi ci sia stata una pesante litigata che sia sfociata in una vera e propria fine, ma per ora non sappiamo di più.

IL POST DI FRANCESCO SOLE – Francesco Sole, che come saprete utilizza molto i social, ha pubblicato un video nel quale si parla del dolore di tuffarsi nei ricordi e di quanto questo faccia male. Molti fan, pur essendosi prima complimentati con lui per le belle parole, non hanno potuto non pensare che si riferisse a Giulia e gli hanno chiesto di più. Lui non ha voluto aggiungere altro.

GIULIA CAVAGLIà: ANCORA NESSUN POST SUI SOCIAL – Giulia Cavaglià nel frattempo non ha scritto nessun post, ma ha annunciato ai suoi fan che la prossima settimana non uscirà di casa per registrare la rubrica di Grace. Forse in quell’occasione svelerà qualcosa sulla fine della sua relazione? Vedremo, non ci resta che attendere.