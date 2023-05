Uomini e Donne, rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Mancini: c’è chi prende le difese dell’ex tronista

A poche settimane dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne, è già al capolinea la storia d’amore tra Nicole Santinelli e Carlo Mancini. Ad annunciarlo è stato l’ex corteggiatore durante una diretta su Instagram, rivelando che la decisione è stata presa dalla ragazza.

L’inaspettata notizia data da Carlo ha fatto scoppiare il caos sui social, facendo finire l’ex tronista al centro delle polemiche. Davanti ai pesanti attacchi alla Santinelli, c’è stato chi ha preso le difese di quest’ultima.

SCOPPIA IL CAOS – Dopo l’intervista che la neo coppia aveva rilasciato a Verissimo, i fan non si sarebbero mai aspettati le dichiarazioni di Mancini. Attraverso una diretta su Instagram, Carlo ha rivelato di essere stato lasciato da Nicole. Stando alla versione dell’ex corteggiatore, l’ex tronista avrebbe capito capito che lui non è l’uomo della sua vita.

Visto il caos che si è scatenato dopo le dichiarazioni del ragazzo, Nicole ha deciso di intervenire. Attraverso un breve audio, pubblicato su Instagram senza mostrarsi in volto, la ragazza ha anche citato Andrea Foriglio, l’altro suo corteggiatore. Anche questa mossa dell’ex tronista ha fatto scattare gli utenti del web, finendo per essere duramente attaccata.

A prendere le difese della ragazza è stata anche Aurora Tropea, una Dama del Trono Over di Uomini e Donne. La donna si è detta contrariata dei duri attacchi che Nicole sta ricevendo, ammettendo di trovarla una ragazza vera e sincera. Per la Dama, la ragazza ha solo deciso di mettere un punto alla storia con Mancini non appena ha capito che le cose non stavano procedendo bene.