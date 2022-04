Uomini e Donne, rubato il profilo di Sossio Aruta: “Chiedo il vostro aiuto”

Sono ore difficili per Sossio Aruta, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne e compagno di Ursula Bennardo. L’uomo ha infatti spiegato di essere stato truffato poiché qualcuno gli ha rubato il profilo Instagram. Vediamo cosa è successo e se la coppia sta risolvendo il problema.

L’ex cavaliere: “Aiutatemi”

Sossio si è reso conto che qualcuno stava pubblicando contenuti che avevano tutta l’aria di essere una truffa. Tuttavia, la persona in questione per far cadere nella trappola i follower di Aruta, ha allegato una foto di famiglia con tanto di coordinate per ricevere i soldi. Insomma, una vera e propria truffa.

Nelle stories il calciatore ha detto: “Mi hanno appena rubato il profilo, chiedo il vostro aiuto per favore. Chiedo a tutti quanti: segnalate il mio profilo. C’è qualcuno che sta usando il mio account, non sono io. Hanno appena pubblicato foto mie e della mia bambina. Per favore aiutatemi”.

Nelle stories successive, i due hanno fatto sapere di essersi mossi per risolvere la situazione ma che ci vorrà un po’ di tempo prima di ripristinare il tutto. “Siamo un po’ in ansia, se non altro perché stanno pubblicando dei contenuti che non sono nostri, suoi” ha sottolineato Ursula.

“Spero risolveremo quanto prima” ha chiosato. Vedremo se la coppia riuscirà a ripristinare in tempo il profilo prima che qualcuno cada nella trappola del truffatore.