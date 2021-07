Uomini e Donne, Sabrina Ghio aggredita dal compagno nel cuore della notte: “Tremavo come una foglia”

Stanotte un ex volto noto di Uomini e Donne è rimasta vittima di un brutto episodio di violenza inconscia. A raccontarlo è stata proprio lei, Sabrina Ghio, parlandone sui social.

“Tremavo come una foglia” – Reduce da un intervento dovuto ad un tumore, gli spaventi per la Ghio sembrano non trovare una fine. La donna, nel cuore della notte, è stata aggredita dal compagno Carlo, con cui convive.

Da quanto raccontato nella diretta, il 35enne soffrirebbe di sonnambulismo. Questa notte l’uomo si è alzato, ha iniziato a urlare per poi prendere a schiaffi la compagna.

“A mano aperta mi dà dei ceffoni in faccia fortissimi. Tremavo come una foglia. Ho rischiato l’infarto stanotte”, ha così raccontato Sabrina. Continuando con il suo racconto, la Ghio ha ammesso di non aver più chiuso occhio per via dello spavento preso:

“Non ho chiuso occhio tutta la notte, ero seduta sul letto che tremavo come una foglia che non capivo cosa fosse successo, mi stavo sentendo male”.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha comunque voluto rassicurare i fan, ammettendo di stare bene.