Uomini e Donne, Sabrina Ghio si sposa: ecco quando

Sabrina Ghio l’abbiamo conosciuta dapprima ad Amici di Maria De Filippi e successivamente sul trono di Uomini e Donne. La donna è sempre stata un po’ sfortunata in amore e anche nel dating show non è riuscita a trovare l’amore. Tuttavia, le cose sono cambiate nel corso degli anni.

L’amore ritrovato

Dopo qualche mese dal “no” da parte del corteggiatore scelto, l’ex tronista ha ritrovato l’amore grazie all’imprenditore Carlo Negri, poco più piccolo di lei. Sabrina ha una figlia, Penelope, avuta da un precedente matrimonio ma qualche mese fa è arrivata la sua secondogenita avuta con Carlo, chiamata Mia.

La Ghio ha dovuto affrontare anche dei grandi problemi di salute, ma il suo compagno è rimasto vicino in questo momento difficile prendendosi cura di lei e di Penelope, poiché la piccola Mia non era ancora nata.

Sabrina Ghio si sposa

Nonostante le delusioni d’amore, Sabrina non ha mai perso la speranza di trovare il vero amore e così è stato. Lo scorso anno il suo fidanzato le ha fatto una romantica proposta di matrimonio in Puglia e la donna ha ovviamente accettato.

Le nozze si terranno questo 27 agosto in Puglia, luogo in cui è avvenuta la proposta, tuttavia i dettagli sul matrimonio restano top secret per il momento. Un’emozione immensa per la coppia, la quale ha trascorso dei momenti davvero difficili.