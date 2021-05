Uomini e Donne: Sabrina Ricci accusa la redazione di non averla fatta tornare

Sono state parole dure, quelle usate da Sabrina Ricci, donna appartenente al parterre femminile di ”Uomini e Donne”. La donna era uscita dal programma in seguito alla relazione da poco iniziata con Claudio Cervoni, sembravano anche molto innamorati.

LA FINE DELLA STORIA CON CLAUDIO – In realtà poi le cose non sono andate proprio benissimo e dunque hanno deciso di lasciarsi molto probabilmente per incompatibilità caratteriali. L’annuncio è stato fatto proprio dall’uomo secondo il quale a contribuire alla rottura della storia d’amore sarebbero state anche alcune scenate di gelosia.

Insomma sono usciti dal programma, ma per troppo poco tempo e dunque la loro storia non è durata per niente. Sono stati molti i seguaci della trasmissione che non hanno risparmiato critiche. Adesso però, Sabrina Ricci ha deciso di parlare, rilasciando un’intervista a PiùDonna.

LE PAROLE DI SABRINA RICCI – Dopo la fine della storia con Claudio Cervoni, Sabrina Ricci aveva proposto alla redazione di Uomini e Donne, di tornare in trasmissione. Le è stato negato e lei ha per questo dichiarato: “Mi hanno detto che non era possibile. Avevo chiesto 5 minuti per spiegare la situazione. Anche perché la sua intervista ha avuto un botto mediatico allucinante”.

SABRINA PARLA DI CLAUDIO CERVONI – Ci sono state anche delle parole rivolte a Cervoni: “Lui è scappato non perché sono pazza, ma perché non se ne fregava di me”. “Gli arrivavano tantissimi messaggi e ogni volta che mi ci cascava l’occhio erano donne…”,”In un primo momento è stata dura perché non me lo aspettavo, è stata una doccia gelida…”.