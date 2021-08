Uomini e Donne, salta il matrimonio di Tina Cipollari? La segnalazione

Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, avrebbe annullato il suo matrimonio. Questa segnalazione è stata lanciata da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Ma andiamo per gradi.

LA STORIA CON VINCENZO FERRARA – La donna sarebbe dovuta convolare a nozze con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara. Tuttavia, però pare che per ora il matrimonio sia annullato. Già durante le ultime puntate di Uomini e Donne, l’opinionista è stata un po’ assente a causa dei preparativi e del suo imminente trasferimento.

MATRIMONIO SALTATO? – Stando a quanto pubblicato da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, Tina Cipollari avrebbe annullato le nozze e bloccato tutti i preparativi. Ma c’è di più, pare che l’opinionista sia tornata single.

Dietro potrebbe esserci una crisi, problemi con il suo compagno. Tuttavia, al momento non si hanno conferme a riguardo perché la donna è particolarmente riservata su questi argomenti.

LA RISERVATEZZA – Amedeo Venza avrebbe delle informazioni su questa crisi che chiaramente per privacy non ha svelato. Come vi abbiamo anticipato, Tina è molto riservata sulla sua vita privata e tende a non parlarne sui social, forse anche per tutelare i figli avuti con Kikò Nalli, precedente marito. Con quest’ultimo, però, la donna ha un rapporto molto civile e sereno, tanto che si parlò in passato di un ritorno di fiamma, mai confermato.