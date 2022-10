Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo pizzicato con un’altra. Teresa Cilia commenta: “Può fare quello che vuole”

Inaspettatamente per i fan della coppia, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono separati dopo tanti anni di amore. I due, infatti, sono convolati a nozze nel 2016 in Sicilia e dare l’annuncio ci ha pensato l’ex tronista, la quale è sempre molto attiva sui social. Ecco cosa è successo e gli ultimi sviluppi della vicenda.

Salvatore beccato con un’altra donna: la reazione di Teresa

L’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo una segnalazione molto importante sul calciatore, il quale non ha mai parlato di questa situazione sul suo profilo Instagram. Pare, infatti, che l’uomo sia stato pizzicato in compagnia di una donna misteriosa, la cui identità per ora è segreta.

Questa segnalazione è arrivata anche a Teresa, la quale ha deciso di commentare con maturità: “Per me lui può fare quello che vuole, assolutamente, non metto in discussione questo. Libero di uscire con altre ragazze”. Successivamente, ha dato il suo parere su questa situazione.

“Però ci tengo a dire una cosa. A me non va di andare a sporcare un’altra persona. Io provo rispetto per quello che c’è stato e soprattutto provo rispetto nei miei confronti. L’unica cosa che mi va di dire è che mi viene da sorridere un po’ e mi viene da dirvi che le risposte le avete avute e non c’è bisogno che io aggiunga altro. Quindi va bene così” ha concluso la donna.

Teresa ha sofferto molto per questa separazione ma poi ha capito che avrebbe dovuto prendersi cura prima di sé stessa. I due erano sposati dal 2016, ma fidanzati da molto tempo prima grazie al dating show Uomini e Donne che li ha fatti incontrare. Successivamente, la donna ha trovato lavoro presso la redazione di C’è Posta Per Te e non sono mancati gli screzi con Raffaella Mennoia e lo staff di Uomini e Donne. Successivamente Teresa Cilia ha deciso di lasciare Roma per tornare in Sicilia con suo marito.