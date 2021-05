Uomini e Donne: Samantha Curcio annuncia di essersi operata alla testa

Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato tramite delle storie su Instagram, qualche giorno fa, in particolare venerdì 28 maggio 2021, di aver avuto qualche problema di salute. Nello specifico ha dichiarato di essersi operata alla testa. Ci ha tenuto però a rassicurare i fan, dicendo che sta bene.

L’ANNUNCIO DI SAMANTHA CURCIO – Circolavano già da tempo delle false notizie circa il suo stato di salute. Secondo alcune testate giornalistiche, Samantha avrebbe annunciato qualche giorno fa di essersi sottoposta ad un elettrocardiogramma. In realtà ci ha tenuto a ribadire che non è stato affatto così.

IL RACCONTO DI SAMANTHA CURCIO – Stando a quanto ha dichiarato, le notizie che circolavano fino a qualche giorno prima era del tutto false. Ha spiegato poi ai suoi fan di essersi sottoposta ad un intervento alla testa. Ecco le sue parole: “Comunicazione ufficiale! Non sono stata operata al cuore, come hanno scritto, mi sono solo tolta tre cisti in testa e quindi ho tre punti”.

Ha poi rassicurato i suoi followers circa le sue condizioni di salute attuali, ha infatti dichiarato: Sto bene ragazzi, grazie. Sto solo forse per l’anestesia, nervosa, esaurita, non riesco a dormire. Dormo male. Sono molto nervosa per l’anestesia, però sto benissimo, bene”.

In un’altra storia precedente a quest’ultima, Samantha Curcio aveva già dichiarato: “Ragazzi sto bene, è andato tutto bene. Ho solo bisogno di riposare per cui oggi sarò un po’meno stupida e presente del solito. Grazie dei messaggi, fa strano vedere che tanti si preoccupino per me. Grazie, grazie, grazie”. Intanto per vedere le sue storie su Instagram clicca qui.