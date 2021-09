Uomini e Donne: Samantha Curcio attacca Sophie Codegoni

Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, ha attaccato Sophie Codegoni, anche lei ex tronista nel celebre programma di Maria De Filippi. Alcuni alcuni utenti hanno chiesto alla Curcio di spiegare cosa pensasse del fatto che Sophie fosse stata scelta per partecipare al GF VIP.

Come suo solito, la ragazza ha detto la propria e ha dichiarato tutto ciò che pensa sulla questione che le è stata posta. Scopriamo meglio nel dettaglio cos’ha detto.

LE PAROLE DI SAMANTHA CURCIO SU SOPHIE CODEGONI – Come già anticipato precedentemente, Samantha ha pubblicato delle stories nelle quali ha parlato di Sophie Codegoni. In particolare ha detto di non aver capito bene cosa ci hanno visto gli autori nella diciannovenne per averla scelta come concorrente di un reality del genere. Non la reputa una ragazza dotata di una grande personalità.

Crede che non abbia nessuna particolare qualità per la quale spiccare, non la reputa un personaggio da seguire e da imitare. Inoltre non ha apprezzato alcune dichiarazioni fatte da Sophie circa sul ingresso nella casa più spiata d’Italia.

SOPHIE CODEGONI NON RISPONDE ALLE CRITICHE – Continuando a parlare, la ragazza ha ribadito che la Codegoni avrebbe sbagliato a tirare nuovamente in ballo l’ex corteggiatore dopo 8 mesi. Crede inoltre che la sua permanenza nella casa sia piuttosto strategica. Almeno per il momento Sophie non ha replicato. La ragazza poi ha confessato che se lo avessero chiesto a lei, avrebbe deciso di cimentarsi in questa nuova avventura.