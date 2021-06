Uomini e Donne: Samantha Curcio e Alessio Ceniccola dichiarano di non essere pronti per la convivenza

La storia tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola procede decisamente a gonfie vele. I due sono stati intervistati dal settimanale ”Mio” e hanno raccontato la loro vita di coppia. I due sembrano essere dunque, molto sereni.

LA STORIA DI SAMANTHA E ALESSIO – L’ex corteggiatrice ha tenuto a ribadire che hanno deciso di fare le cose con calma e che questa loro scelta sarebbe proprio la forza del loro rapporto. Alessio, dal canto suo, è certo di vedere Samantha nel suo futuro, stanno vivendo una relazione matura e stanno molto bene.

All’interno del programma non sono mancati i litigi, che era numerosi e soprattutto frequenti, dovuti alla gelosia di lui. Samantha ha spiegato che per ora discutono molto meno e quando lo fanno riescono persino a riderci su. Durante l’intervista è stato anche toccato un argomento specifico, ossia quello della convivenza.

SAMANTHA E ALESSIO: NON SONO ANCORA PRONTI A CONVIVERE – A quanto pare i due innamorati non sarebbero ancora pronti a convivere perché non hanno intenzione di fare tutto molto velocemente. Samantha ha infatti spiegato le ragioni della sua scelta dichiarando: “Mi sto affacciando al mondo del vero amore e voglio godermi la fase iniziale che poi non tornerà più. Le cose verranno in maniera naturale” .

Come tutte le coppie hanno dei progetti, ma entrambi vivono godendosi la giornata e il momento, anche perché per ora stanno bene così. Dunque per il momento i due hanno detto no alla convivenza. Lo stesso non si può dire per Massimiliano e Vanessa che stanno già pensando ad una vita dopo l’estate.