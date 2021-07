Uomini e Donne: Samantha Curcio spiega il perché della fine della storia d’amore con Alessio

Samantha Curcio e Alessio Cennicola sono stati una coppia nata a Uomini e Donne. Negli ultimi giorni è stata la stessa Curcio ad annunciare la fine della loro storia d’amore. Il post è stato pubblicato su Instagram proprio oggi, e ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata alla fine della storia con Alessio.

SAMANTHA CURCIO SPIEGA LE MOTIVAZIONI DELLA FINE DELLA STORIA D’AMORE CON ALESSIO CENNICOLA – Le sue parole in merito sono state: “Scrivo a quest’ora perché è come se mi sentissi “al riparo”, perché vi immagino tutti a dormire, perché questo “mondo” virtuale, in questa circostanza mi fa molta paura, sono una ragazza normale con una vita normale”. Questa è stata la premessa di Samantha, la quale ha anche aggiunto di non aver mai pensato di dover scrivere un post del genere, e invece la vita è “imprevedibile”.

Dopo questa prima parte, è passata poi a spiegare il perché della fine della storia d’amore nata sotto i riflettori di ”Uomini e Donne”: “Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi”.

Ma non è finita qui, l’ex tronista ha continuato con le spiegazioni: “Non riesco a stare ad aspettare, perché credo che l’amore forte vada contro qualsiasi legge naturale, credo annulli qualsiasi forma di orgoglio o di egoismo”. Probabilmente la Curcio ha lamentato un’eccessiva assenza da parte del giovane nel rapporto. Infatti nell’ultima parte del suo discorso ha anche affermato: “fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere” .

SAMANTHA CURCIO ACCUSA ANCHE SE STESSA – Samantha Curcio però non ha parlato solo dell’altro partner, ma anche di se stessa. Ha infatti sostenuto: “Ho giudicato ed offeso la vita di Alessio, in un momento di forte rabbia, l’ho bloccato su qualsiasi tecnologia, presa dall’impulso, dal dolore, dalla disperazione. Ho detto cose che non pensavo pur di gridare aiuto, nel mio modo più sbagliato. Io ho sbagliato questo, sicuramente“.

ALESSIO CANNICOLA IN COMPAGNIA DI UN’ALTRA DONNA – Nei giorni scorsi i fan avevano già cominciato a capire qualcosa, in quanto i due hanno smesso reciprocamente di seguirsi sui social. Questo era avvenuto poco dopo che era stato paparazzato Alessio mentre usciva da Villa Borghese in compagnia di un’altra donna.

LE PAROLE DI SAMANTHA DOPO L’USCITA DELLA FOTO DI ALESSIO CON UN’ALTRA DONNA – Samantha aveva ammesso che la foto era stata poco carina per quanto riguarda la sua relazione, ma ha poi anche ammesso che ha avuto assolute garanzie di non essere stata tradita. Le sue parole infatti sono state: “Seppur mi sia interrogata all’infinito sui miei sbagli. Ho anche sbagliato a rimanere più del dovuto, in silenzio, da più di 10 giorni. ‘Quelle foto’ sono state una goccia in mezzo ad un mare pieno di incomprensione, intolleranza, nervosismo, competizione, non amore. Siamo due persone totalmente opposte, con trascorsi e modi di vivere troppo diversi”.

In seguito a quelle foto, quindi, i due avevano deciso di prendersi una pausa. Anche se era circolata poi una foto nella quale si mostravano entrambi abbastanza vicini. Ma anche per questo dettaglio Samantha ha dato una spiegazione: “Stasera sono crollata in maniera irretroattiva. Ho messo una ‘finta’ foto su Instagram ripescata dall’archivio per far sembrare che fossi uscita, per nascondere l’ennesima serata a casa, per cercare di ‘difendermi’, per fare quella che in amore fugge, per farsi amare. A 30 anni è troppo patetico”.

Ha poi concluso tutto il suo discorso con queste parole: “Ma io non resistevo già dopo due ore. Non riesco a rimandare un confronto così importante, per così tanto tempo. Ho sperato fino ad un minuto fa di salvare il mio amore, solo ora capisco che l’amore per me stessa deve essere più forte dell’amore per un uomo, a meno che quell’uomo non sia nostro padre (ho fatto troppa terapia negli ultimi anni per tradirmi così)”.

Infine ha richiesto ai fan di non schierarsi né dalla parte dell’uno né dell’altro, affermando che non ci sono: “né vittime né carnefici” ma soltanto due persone “sofferenti e perdenti“: “Non mi va di scendere nei dettagli perché non mi fa sentire meglio screditare gli altri, io ad Alessio auguro ogni bene. Vi chiedo solo di avere rispetto di una donna innamorata che ha voluto sognare la sua favola, non tutte le favole, però, hanno un lieto fine. Con immenso dolore, vostra Sam”. Per vedere il post di Samantha clicca qui.