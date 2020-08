Uomini e Donne, Sammy al centro delle critiche: si è preso gioco di tutti?

Al centro del gossip social è sicuramente una delle ultime coppie nate durante l’ultimo Trono Classico di Uomini e Donne. Si tratta di Giovanna Abate e Sammy Hassan, finiti al centro della polemica dopo la loro rottura. Ad attirare l’attenzione dei fan del programma, ora, è l’ultimo avvistamento che vede protagonista l’ex corteggiatore.

L’AVVISTAMENTO – Ieri sera è giunta una nuova indiscrezione che ha dato una nuova svolta alla storia, facendo finire al centro delle critiche l’ex corteggiatore. Sembra infatti che il ragazzo sia stato avvistato in compagnia dell’ex moglie e del figlio, pronti ad andare in vacanza. A rendere il tutto pubblico è stata la pagina Instagram xoxo_socialgossip:

“È da qualche giorno che Sammy Hassan è sparito dai social e tutti si stanno chiedendo perché: l’ex corteggiatore è in vacanza con la EX MOGLIE. Una nostra utente li ha avvistati e ci ha mandato la foto. Dopo il fallimento della sua storia con Giovanna Abate durata quasi un mese o più Sammy si sta già facendo consolare dalla ex moglie, anche se molti dubitavano di lei già durante il suo percorso a Uomini e Donne dato che pare la quarantena l’abbiano trascorsa insieme”.

Questo avvistamento non ha fatto altro che avvalorare la tesi che vedeva la partecipazione di Sammy al programma come un’occasione per avere più visibilità. Il ragazzo ha realmente preso in giro il programma, Giovanna e i follower? Come reagirà l’ex tronista alla vista della foto?

AL CENTRO DELLA POLEMICA – Nelle ultime settimane, a scatenare le critiche del pubblico di UeD è stato il comportamento che i due ex protagonisti hanno avuto. La loro è stata una storia turbolenta, dove non sono mancate le accese discussioni all’interno dello studio. Proprio per questo loro rapporto pieno di alti e bassi, in molti sono rimasti sorpresi nel vedere Giovanna scegliere Sammy e non Davide, l’Alchimista.

Una volta lontano dalle telecamere, sembrava che i due avessero finalmente trovato un loro equilibrio. Poche settimane dalla scelta, però, sono stati molti gli indizi che hanno iniziato a far pensare che tra i due le cose non stessero andando più a gonfie vele. Dopo tanta attesa, Sammy, attraverso un’intervista al magazine di UeD, ha annunciato ufficialmente che tra lui e Giovanna era finita. “Le discussioni sono diventate all’ordine del giorno, finché mi sono sentito esausto di litigare per tutto. La lontananza non ci ha aiutato […] Siamo due persone con esperienze diverse e c’era una forte mancanza di fiducia alla base”, aveva così spiegato l’ex corteggiatore.