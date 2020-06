Uomini e Donne: Sammy finito nel mirino di Deianira Marzano

Da qualche settimana si è concluso Uomini e Donne, finendo così un’altra edizione di successo. Nonostante l’emergenza Coronavirus, il programma è continuato, arrivando anche ad innovarsi. A finire al centro dell’attenzione, ora, è Sammy Hassan, corteggiatore e scelta di Giovanni Abate. Il ragazzo è finito nel mirino di Deianira Marzano, venendo aspramente criticato dall’opinionista.

LE ACCUSE – Nonostante si siano spente le telecamere del programma, i fan continuano a seguire le coppie che tanto hanno adorato. Non mancano su Instagram, infatti, le foto di coppia che gli ex protagonisti condividono con i loro follower. Qualcuno, però, sembra stia dando attenzione a qualcosa che non sia la sua frequentazione.

Chiacchieratissimo in studio, Sammy continua a far parlare di sé per il suo comportamento. Sebbene la scelta sia avvenuta da poco, nell’ex corteggiatore non si vedrebbe lo stesso entusiasmo delle altre nuove coppie. Ad accusarlo di ciò è Deianira Marzano, volto noto su Instagram e in televisione. L’opinionista ha aspramente criticato il ragazzo, sottolineando questo suo modo di fare.

“Giovanna dov’è?” – In questo ultimo periodo, Sammy ha deciso di dare alla sua nuova linea di magliette. A far storcere il naso a Deianira e a molti utenti di Instagram è il modo in cui sta pubblicizzando questo suo nuovo progetto. Infatti, pare che Hassan stia pensando più a pubblicare e a sponsorizzare i vari capi, non dando così il giusto spazio alla sua storia d’amore.

L’influencer ha deciso di dire la sua tramite le sue Instagram stories, attaccando così il comportamento dell’ex corteggiatore:

“Da quando è uscito dalla trasmissione parla solo delle magliette, dei progetti e delle cose che deve fare in futuro…Ma Giovanna? Cioè noi vorremmo vedere anche la coppia onestamente…”.

L’opinionista ha continuato, insinuando che il ragazzo abbia partecipato a Uomini e Donne semplicemente per potersi dare visibilità in futuro. Dal canto suo, Sammy non ha voluto replicare alle accuse mossegli da Deianira.