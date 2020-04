Uomini e Donne: Sammy Hassan fa delle dichiarazioni sui social, si sarà rivolto a Giovanna Abate?

Uomini e Donne tornerà in onda da domani, Lunedi 20 Aprile. Il programma si era dovuto fermare proprio a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al nuovo Coronavirus. Sarebbe stato complicato, infatti, registrare puntate tradizionali rispettando il nuovo decreto del Governo.

UOMINI E DONNE TORNA IN ONDA – Da domani però Lunedi 20 Aprile Uomini e Donne tornerà. A dichiararlo è stata proprio la direttrice del programma Raffaella Mennoia. Andranno prima in onda le ultime puntate registrate che non avevamo ancora visto. Era stata bloccata, infatti, anche la messa di vecchie puntate. Si ripartirà, poi, con il nuovo format.

UOMINI E DONNE: COME SARA’ IL NUOVO PROGRAMMA? – Naturalmente le nuove puntate di Uomini e Donne rispetteranno tutte le normative dl Governo vigenti. Dunque sarà come vedere un programma completamente nuovo. Le due partecipanti, Gemma Galgani per il trono over e Giovanna Abate, per il trono classico, sono già pronte a trovare l’amore attraverso uno schermo e tramite le parole.

UOMINI E DONNE: SI RIPARTIRA’ DA DOVE AVEVANO INTERROTTO? – Non è ben chiaro, e Raffaella Mennoia non ha intenzione di svelarlo, se si ripartirà dal punto in cui avevano interrotto. Non sappiamo nemmeno se saranno presenti i corteggiatori di Giovanna Abate, Sammy Hassan e Alessandro Graziani.

SAMMY HASSAN FA DELLE RIVELAZIONI IN DIRETTA INSTAGRAM – Sammy Hassan, corteggiatore di Giovanna Abate ha fatto delle dichiarazioni in diretta Instagram parlando con l’ex corteggiatore Andrea Zolli. In molti si sono chiesti come mai proprio queste parole e in questo momento ben preciso nel quale sta per iniziare nuovamente Uomini e Donne.

LE DICHIARAZIONI DI SAMMY HASSAN – Sammy ha dichiarato: ”sto un po così ma non ti posso dire le cose come stanno qua su Instagram. Diciamo che la quarantena enfatizza i momenti ‘no’. Nella vita reale sarei uscito e mi sarei svagato, se stai dentro casa è tutto più amplificato. Non parliamo di questa roba perchè non ho voglia”. A chi si sarà riferito? Forse il momento ‘no’ è dovuto a Giovanna Abate?